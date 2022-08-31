Başkent Üniversitesi Hastanesi İletişim Bilgileri Nedir? Tıbbi Bölümler
Başkent Ankara Hastanesi hangi bölümler var? Başkent Hastanesi adresi nedir? Ankara ilinde bulunan Başkent hastanesi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değindik. İşte detaylar…
2022-08-31 11:38:31
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Tıbbi Bölümler
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
- Acil Tıp Anabilim Dalı
- Adli Tıp Anabilim Dalı
- Aile Hekimliği Anabilim Dalı
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
- Akupuntur Tedavi Merkezi
- Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Anabilim Dalı
- Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
- Çocuk Allerji Bilim Dalı
- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
- Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
- Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı
- Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
- Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme
- Çocuk Nefrolojisi ve Romatoloji Bilim Dalı
- Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Yenidoğan (Neonatoloji) Bilim Dalı
- Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları ) Anabilim Dalı
- Diş Hekimliği
- Diş Hekimliği - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
- Diş Hekimliği - Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
- Genel Cerrahi Anabilim Dalı
- Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
- Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
- Üroloji Anabilim Dalı
- İç Hastalıkları Anabilim Dalı
- Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
- Radyoloji Anabilim Dalı
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
- Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
- Kardiyoloji Anabilim Dalı
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
- Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
- Nöroloji Anabilim Dalı
- Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi İletişim Bilgileri
- Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 10. Sk. No:45, 06490 Bahçelievler Ankara
- Çağrı Merkezi: +90 312 203 68 68
- +90 312 223 73 33
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