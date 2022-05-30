Aşko argo bir kelime mi, nerelerde kullanılır? Kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Aşko kelimesi son zamanlarda özellikle internet ortamında ve televizyon yapımlarında çok sık duymaya başladığımız bir hitap şeklidir. Peki, Aşko ne demektir? Aşko argo bir kelime mi, nerelerde kullanılır?

İnternet dünyasında yeni durumların ve yeni olayların kapıları bizlere her zaman ardına kadar aralanmaktadır. Öyle ki bazen sadece yeni olaylarla değil yeni kelimelerle de günlük hayatımıza katkı sağlar. Bu ilginç kelimelerden biri de elbette eşler ve sevgililer arasında sıkça duyduğumuz 'Aşko' kelimesidir. Peki aşko ne anlama geliyor? Aşko kelimesi argo bir kelime midir, nerelerde kullanılır? Aşko kelimesinin türkçe karşılığı nedir? Detaylar haberimizin devamında..

Aşko ne anlama geliyor?

Aşko kelimesi Türk Dil Kurumu literatüründe bulunmayan ve belirli bir anlamı olmayan bir kelime türüdür. Bu kelime özellikle günümüz gençliği arasında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sabit veya açık bir anlamı olmayan Aşko kelimesi genellikle Aşkım kelimesinin kısaltmasıdır.

Aşko kelimesi argo kelime olarak mı geçiyor?

Aşko kelimesi daha çok halk tarafından üretilen ve sokak ağzı denilen tabirle kullanılan bir kelime olarak görülse de aslında argo kelimeler listesinde yer almamaktadır. Son derece sevecen bir anlama sahip olan kelime grupları arasında yer alabilen bu kelime, birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.