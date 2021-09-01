Ansu Fati kimdir, Ansu Fati nereli kaç yaşında? Ansu Fati hangi takımdan geldi? Barcelona'da efsaneleşen ve bir çok futbol yorumcusu tarafından dünyanın en yetenekli futbolcusu arasında gösterilen Lioenel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasından sonra yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Kulüpten yapılan açıklamada Barceolan'da bundan böyle 10 numaralı formayı Ansu Fati'nin giyeceği belirtildi. Futbol kariyerinin henüz başında olan genç oyuncu Ansu Fati'nin kim olduğu futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Barcelona'nın yeni 10 numarası Ansu Fati'nin hayatı ve biyografisi...

Ansu Fati kimdir, Ansu Fati nereli kaç yaşında? Ansu Fati hangi takımdan geldi? Barcelona'da efsaneleşen ve bir çok futbol yorumcusu tarafından dünyanın en yetenekli futbolcusu arasında gösterilen Lioenel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasından sonra yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Kulüpten yapılan açıklamada Barceolan'da bundan böyle 10 numaralı formayı Ansu Fati'nin giyeceği belirtildi. Futbol kariyerinin henüz başında olan genç oyuncu Ansu Fati'nin kim olduğu futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Barcelona'nın yeni 10 numarası Ansu Fati'nin hayatı ve biyografisi...

Barceolan'nın efsane ismi Lionel Messi geçitğimiz haftalarda Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşmaya varmıştı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi'nin kulupten ayrılmasıyla boşluğu kimin dolduracağı merak ediliyordu. Barceola'dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Barcelona'da 10 numaralı formayı Ansu Fati'nin giyeceği açıklandı. Peki Ansu Fati kimdir, Ansu Fati nereli kaç yaşında? Ansu Fati hangi takımdan geldi?

Ansu Fati kimdir?

Ansu Fati tam adıyla (Anssumane Fati Vieira) 31 Ekim 2002 yılında dünyaya geldi. Ansu Fati henüz 19 yaşında. Ansu Fati Barcelona'da 10 numaralı formayı giymektedir.

Ansu Fati sol kanat mevkisinde oynayan Gine-Bissau asıllı İspanyol millî futbolcu.

Gine/Bissau'da doğan Fati altı yaşındayken, ağabeyi Braima'nın Sevilla ile anlaşması üzerine ailesi ile Herrera'ya taşındı. Ayrıca diğer kardeşi Miguel de futbolcuydu.

Herrera'nın yerel takımında ve Sevilla'nın genç takımında forma giyen Fati, 2012 yılında Barcelona'nın La Masia adlı akademisine katıldığında on yaşındaydı ve ağabeyinden vbir yıl sonra aynı hamlede bulunmuştu.

24 Temmuz 2019 tarihinde Fati, Barcelona ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve 2022 yılına kadar kulüple anlaştı. 25 Ağustos'ta rezerv takımda görünen Fati, as takımla La Liga'daki ilk maçına son dakikalarda 5-2 evinde önde oldukları Real Betis karşısında Carles Pérez'in yerine oyuna girdi. Bu maça dâhil olduğunda 16 yaşında ve 298 günü olan Fati, kulübün ilk maçına çıkan en genç ikinci futbolcusu oldu ve 1941'de oynayan Vicenç Martínez'den sadece 18 gün daha büyüktü.

31 Ağustos 2019 tarihinde ilk profesyonel golünü 2-2 deplasmanda berabere biten Barcelona ve Osasuna arasındaki maçta attı. Golü atarken 16 yaşında ve 304 günü olan futbolcu, Barcelona as takımında en genç gol atan futbolcu ve La Liga tarihinin en genç gol atan üçüncü futbolcusu oldu.

14 Eylül 2019 tarihinde Fati, 16 yaşında ve 318 günü olduğu maçta hem gol hem de asist yaparak La Liga'da bunu başaran en genç futbolcu oldu. 2. dakikada gol atan Fati, 7. dakikada Frenkie de Jong'un golünde asist yaptı ve bu maç evde Valencia'ya karşı 5-2'lik galibiyetle sonuçlandı. 17 Eylül'de Fati, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Borussia Dortmund ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta çıktı. 16 yaş ve 321 günle Barcelona'nın turnuvada oynayan en genç futbolcusu rekorunu kırdı. Bu gol daha önce 17 yaş ve 22 günle Bojan Krkić'e aitti. Ayrıca turnuvada yer alan en genç üçüncü futbolcu oldu.

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