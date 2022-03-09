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Ankara'da yarın minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara'da minibüsler son durum nedir?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın özel minibüs yarın çalışıp çalışmayacağını açıkladı. Ankara'da yarın minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara'da minibüsler son durum nedir? Ankara Mansur Yavaş açıklama? İşte detaylar...

37 Dakika Önce
2022-03-09 22:57:17
Ankara'da yarın minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara'da minibüsler son durum nedir?

ANKARA'DA YARIN MİNİBÜS VE OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın özel minibüs yarın çalışıp çalışmayacağını açıkladı. Ankara'da yarın minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara'da minibüsler son durum nedir? Ankara Mansur Yavaş açıklama? İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu taşıma 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatlarının yaşattığı ekonomik zorluklar nedeniyle hizmetlerine devam edemeyeceğini açıkladı. Açıklamalarına devam eden Yavaş, vatandaşların mağdur olmaması adına belediyenin imkanlarının seferber edileceğini söyledi.Yapılacak protestonun ne zaman biteceği ise bilinmiyor. 

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararı hakkında, "Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi. .

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