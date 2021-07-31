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TIMETURK / GENEL / A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı? Türkiye çeyrek finale çıktı mı?

A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı? Türkiye çeyrek finale çıktı mı?

A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı? Türkiye çeyrek finale çıktı mı? Türk Milli Voleybol Takımı'ndan Tokyo 2020 Olimpiyatlarında tarihi bir zafer geldi. Türkiye B grubunda Arjantin'i 3-0 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi. Türkiye Arjantin maçı öncesinde gruplarda 4 puanla 4. sırada yer alıyordu. A Milli Voleybol Takımı turnuvada ABD'yi zorlayan tek takım oldu. Peki Türkiye çeyrek finalde hangi takımla oynayacak? Milli Takımın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi kim olacak?

2 Saat Önce
2021-07-31 09:58:08
A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı? Türkiye çeyrek finale çıktı mı?

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A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı? Türkiye çeyrek finale çıktı mı? Türk Milli Voleybol Takımı'ndan Tokyo 2020 Olimpiyatlarında tarihi bir zafer geldi. Türkiye B grubunda Arjantin'i 3-0 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale yükseldi. Türkiye Arjantin maçı öncesinde gruplarda 4 puanla 4. sırada yer alıyordu. A Milli Voleybol Takımı turnuvada ABD'yi zorlayan tek takım oldu. Peki Türkiye çeyrek finalde hangi takımla oynayacak? Milli Takımın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi kim olacak?

A Milli Voleybol Takımı Gruptan çıktı mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin maçı öncesinde 4 puanla 4. sırada yer alıyordu. Türkiye'nin gruptan çıkması için Arjantin'i yenmesi gerekiyordu. Filenin Sultanları, Arjantin' 3-0 gibi net skorlarla yenerek 3 puan aldı ve puanını 7'ye çıkararak gruptan çıkmayı garantiedi. Türkiye tarhinde ilk kez olimpiyatlarda gruptan çıktı.

Türkiye çeyrek finale çıktı mı?

Kadın Milli Voleybol Takımımız Arjantin'i yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Türk Milli Takımı B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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