6 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebekte uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler küçük farklılıklar olabilir. Ancak küçük farklılıklar olsa da tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki altı aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeklerini dünyaya getirmiş anneler ve babalar onların gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin altı aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

6 aylık bebekler 14 saat ve üzerinde uyurlar. 12 saatlik gece uykusu ile düzen oluşturması beklenen bebekler, ebeveynlerinin hayatını kolaylaştırmaya başlar. Bebeği ailesini yanında hissettirecek objelerle yavaş yavaş uyutmak gerekmektedir.

Beslenme düzeni

Altıncı ayda bebekler ek gıdaya hazırlanmaktadır. Anne sütü alımı devam eder fakat adım adım ek gıdalara da geçilir. Muhallebi, sebzeler, bebek ekmeği, yoğurt, meyve ve yağsız et bebeğe yedirilebilir. 6. ayda gıdaların oldukça yumuşak seçilmesi ve gözetim altında bebeğe yedirilmesi gerekir. Aksi taktirde yemekler bebeğinizin boğazına kaçabilir ve bu durum nefessiz kalmasına sebebiyet verebilir.

Fiziksel gelişim

6. aylık bebekler ebeveynlerinin "Bak bunlar ellerin, burada burnun var" gibi yönlendirmelerine hazırlanır. Destek yardımıyla oturmaya hazırdırlar, aradığını bulmaya başlarlar. Obje ve insanları tanırlar. 6 aylık bebekler yüzle, saçlarla oynamaktan oldukça keyif alır. Yuvarlanabilir, dönebilir, başını her yöne rahatlıkla döndürebilir. Düşürdüğü, takip ettiği objeleri isteyebilir, uzanabilir. Küçük cisimleri zahmet göstermeden kavrayabilir. Ay sonunda yüzükoyun yattığında elleriyle oturur konuma kendi kendine gelebilir. Mırıldanmalar, diş çıkarmalar görülebilir. Tutunarak ayağa kalkabilir, tek başına oturabilir. Eşyaları elden ele geçirebilir, ellerindekileri ağızlarına sokmaya da devam eder.

Sosyal gelişim

Bebek 6. ayda anne, baba, mama, dede gibi yinelenen heceleri art arda söylemeye yeltenir. Konuşmasa bile sık kullanılan sözcükleri tanır. Tanıdığı kişilere gülücükler atar, şakalar yapabilir. Ses tonunu anlamlandırarak iletişimi kuvvetlendirir. Tanıdıklarının farkına vardığı için ürkekliği artırabilir. Hareket kazanır. Kazalar yaşayabileceği için anneler ve babaların veya bakım veren kişilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekir. Otururken bile düşebilir. Bu yüzden oturur vaziyetteyken çevrelerinin desteklenmesi gerekir. Ayağa kalkabilecekleri alanlarda başını vurup darbe almaması için eşyaların süngerlenmesine başlanabilir. 6 aylık bebek etrafındaki kişilere yüksek sesle tepkiler de verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.