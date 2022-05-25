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29 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

29 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına ilişkin araştırmalara başladı. İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte merak edilen ücretsiz seyahat detayları...

2 Saat Önce
2022-05-25 19:35:20
29 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına ilişkin araştırmalara başladı. İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte merak edilen ücretsiz seyahat detayları...

29 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Marmaray 29 Mayıs günü ücretsiz mi?

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
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