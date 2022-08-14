2022 Memur Maaşı Nedir? Polis Maaşları Ne Kadar Oldu? Memur Maaşları Güncel

2022 güncel memur maaşı ne kadar? En düşük memur ne kadar alıyor? Güncel polis maaşları nedir? Son zamanlardan artan enflasyon ve zamların ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Sizler için memur maaşları hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

2022 Memur Maaşları

ÜNVALAR DERECE OCAK 2022 TEMMUZ 2022 GENEL MÜDÜR 1/4 21.330 29.809 ŞUBE MÜDÜRÜ (Ünv.mezunu) 1/4 11.188 15.848 MEMUR (Ünv.mezunu) 9/1 6.854 9.707 ÖĞRETMEN 1/4 8.668 12.276 KAYMARAM 1. Sınıf 1/4 19.510 27.574 BAŞKOMİSER 3/1 11.162 15.810 POLİS MEMURU 8/1 9.706 13.747 UZMAN DOKTOR 1/4 13.312 18.853 HEMŞİRE (Ünv.mezunu) 5/1 8.351 11.828 MÜHENDİS 1/4 11.440 16.205 TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 7.132 10.100 PROFESÖR 1/4 18.369 25.984 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 10.809 15.311 VAİZ 1/4 9.003 12.752 AVUKAT 1/4 10.934 15.485

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar?

2022 Yılının en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan, 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldiği bildirildi.

Polis Maaşları Ne Kadar 2022?

Başkomiser maaşları 2022 yılında 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi. Bir komiser maaşı en düşük 6.120 TL olup, en yüksek 24.490 TL olarak hesaplanmıştır. Ortalama bir komiser maaşı ise 13.070 TL'dir. Bir polis maaşı ortalama 9.940 TL'dir. Bir trafik memurunun maaşı ortalama 6750 TL olup en yüksek 9530 TL'dir.

2022 Güncel Sağlıkçı Maaşları

Lisans mezunu 5/1 unvan ve dereceye sahip olan Hemşire ‘nin maaşı 8.351 liradan 11.832 liraya yükseldi. Yeni göreve başlayan bir beyin cerrahının maaşı 17 bin 390 TL düzeyindedir. En yüksek beyin cerrahı maaşı ise 23 bin 840 TL civarındadır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan uzman psikiyatrist maaşı 10.000 – 20.000 TL aralığındadır. 2022 yılında alınan en düşük Paramedik maaşı 5.200 TL, ortalama Paramedik maaşı 6.300 TL olup en yüksek Paramedik maaşı ise 10.800 TL'dir. Aile hekimi ne kadar maaş alıyor? Göreve yeni başlayan bir aile hekimi 10.410 TL maaş alıp, meslekte 25 yılın üzerinde görev alanlar 25 Bin TL'ye kadar maaş almaktadır.

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