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2022 Martı Scooter Fiyatları Nedir? Martı 1 Dakika Kaç TL

Kolay ve eğlenceli bir ulaşım imkanı sağlayan popüler elektrikli scooterlerden Martı, son zamlardan sonra dakikasının ne kadar olduğu merak edilmekte. Scooter ücreti hesaplama için Martının 2022 yılı güncel fiyat tarifesi ile hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Martı scooter güncel fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar...

1 Saat Önce
2022-09-05 20:58:04
2022 Martı Scooter Fiyatları Nedir? Martı 1 Dakika Kaç TL

Martı Scooter Fiyatları 2022

Martı Scooter Ücret Tarifesi

Fiyat

15 Dakika Martı Scooter Fiyatı

28,84 TL

20 Dakika Martı Scooter Fiyatı

37,79 TL

25 Dakika Martı Scooter Fiyatı

46,74 TL

30 Dakika Martı Scooter Fiyatı

55,69 TL

Martı 1 Dakika Kaç TL?

Martı scooter ücretine gelen en son zamla beraber 1 dakika için talep edilen ücret, 1,29 TL'den 1,49 TL'ye yükseltilmiştir.

Martı Kaç Km Hızla Gidiyor?

Martı elektrikli scooterlerinin hızını güvenlik açısından 18 km/sa olarak limitlemiştir. .

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