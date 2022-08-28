2022 Güncel Bira Fiyatları Nedir?
Artan zamlarla beraber bira fiyatlarına da zamlar geldi. 2022 yılında değişen bira fiyatlarının perakende satışları 15 TL ile 51 TL arasında değişmektedir. Bira fiyatları hakkında detaylara yer vereceğiz. 2022 Güncel bira fiyatları nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-28 21:55:17
Tuborg Gold Fiyatları 2022
- Tuborg Gold 50 cl depozitolu şişe bira fiyatı 27,50 TL
- 50 cl kutu Tuborg Gold fiyatı 28 TL
- 50 cl Tuborg Gold şişe bira fiyatı 29 TL
- Tuborg Gold 33 cl depozitolu şişe bira fiyatı 20 TL
- Tuborg Gold 33 cl kutu bira fiyatı 23 TL
- Tuborg Gold 33 cl depozitosuz şişe bira fiyatı 23,50 TL
Kırmızı Tuborg Bira Fiyatları
- 50'lik kutu Kırmızı Tuborg fiyat 32,50 TL
- Tuborg Shot (23,7'lik) kırmızı kutu bira fiyatı 22 TL
- Tuborg filtresiz 50'lik depozitosuz şişe bira fiyatı 30,00 TL
- 50'lik Tuborg filtresiz kutu bira fiyatı 30,00 TL
- Tuborg amber 50'lik depozitosuz şişe bira fiyatı 29,00 TL
- Tuborg 50'lik amber kutu bira fiyatı 28,00 TL
- Skol 1 Lt. depozitosuz pet şişe bira fiyatı 40 TL
- Kırmızı Tuborg fiyatı 32,5 TL
Efes Pilsen Bira Fiyatı
- Efes pilsen depozitolu 50 cl şişe bira fiyat 2022 27,50 TL
- Efes pilsen depozitolu 50 cl bira fiyatı 27,50 TL
- Efes pilsen 30 cl depozitosuz bira fiyatı 20 TL
- Efes pilsen 50 cl. kutu bira fiyatı 28 TL
- Efes pilsen 33 cl. depozitosuz bira fiyatı 23 TL
- Efes pilsen 33 cl. kutu bira fiyatı 23 TL
- Efes pilsen 1 lt. kutu bira fiyatı 50 TL
- Depozitolu 50 cl Efes malt fiyatı 24,50 TL
- Efes malt 50 cl kutu bira fiyatı 27 TL
- Efes malt 25 cl depozitosuz bira fiyatı 15 TL
- Efes fıçı yüksek alkollü 50 cl kutu bira fiyatı 32 TL
- Efes özel seri 50 cl depozitosuz bira fiyatı 30 TL
- Efes özel seri 50 cl tava kutu bira fiyatı 30 TL
- Efes glutensiz 50 cl ty bira fiyatı 32 TL
- Efes winter blue 50 cl steinie ty bira fiyatı 32 TL
- EFES eXtra Kutu 50 cl bira fiyatı 35 TL
- EFES eXtra 23,7 cl shot kutu bira fiyatı 22 TL
- Efes kırmızı bira fiyatı (yüksek alkollü) 32 TL
Bomonti Bira Fiyatları
- Bomonti 50'lik şişe (depozitosuz) bira fiyatı: 30 TL
- Bomonti 50 cl filtresiz (depozitosuz) şişe bira fiyatı: 30 TL
- Bomonti 33 cl red ale filtresiz şişe bira (depozitosuz) Bomonti fiyat: 28,50 TL
- Bomonti 33 cl IPA filtresiz şişe bira (depozitosuz) fiyatı: 28,50 TL
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