2022 fitre ne kadar? 4 kişilik ailenin fitresi ne kadar? 4 kişilik fitre kaç TL? 2022'de fitre ne zamana kadar verilmeli? Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe milyonlarca Müslüman fitre vermek için hazırlıklara başladı. Diyanet 2022 yılında fitre miktarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı fitre miktarı en az 40 TL olarak belirlendi.

2022 fitre ne kadar? 4 kişilik ailenin fitresi ne kadar? 4 kişilik fitre kaç TL? 2022'de fitre ne zamana kadar verilmeli? sorusu Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe pek çok Müslüman tarafından araştırılşmaya başlandı. 2022 fitre miktarı Diyanet tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki 4 kişilik aile ne kadar fitre verecek? Fitre 2022'de ne zamana kadar verilmeli?

2022 fitre ne kadar?

Diyanet 2022 yılında fitre miktarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı fitre miktarı en az 40 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre konusunda yayımladığı duyuruda;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 40 TL olarak belirlenmesine,

Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,

Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliğiyle karar verildi."

En az ne kadar fitre verilebilir?

Bir kişinin en az fitre miktarının 2022 de 40 TL olduğu açıklandı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarına göre bu yıl bir kişinin minimum günlük ihtiyaç sınırı 40 TL olarak duyuruldu. Dolayısıyla en az 40 TL olacak şekilde fitrelerin verilmesi gerekir. Fitrenin miktarının artırılması, kişinin iradesinde bir durumdur.

Bebek için fitre verilir mi?

Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

Fitre akrabaya, amca, dayı, hala ve teyzeye verilir mi?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301). .