2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Vaka sayılarının düşmesi ve aşılmada yaşanan hız nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren yasaklar kalkıyor. Yasakların kalkmasıyla 2021 Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması gündeme geldi. Peki Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak. 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacağı henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Vaka sayılarının düşmesi ve aşılmada yaşanan hız nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren yasaklar kalkıyor. Yasakların kalkmasıyla 2021 Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması gündeme geldi. Peki Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak. 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacağı henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

2021 Kurban bayramından hemen önceye denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedneiyle Kurban bayramı tatilinin 11 güne çıkması olasılığı gündeme geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilen kurban bayramı 11 gün olarak kutlnacak mı? Konu ile ilgili Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yazılı açıklamada bulundu. Baran 11 gün Kurban Bayramı tatilinin gündeme geldiğine işaret etti. Baran 11 gün olması gündeme gelen Kurban Bayramı tatilinin üretim ve ihracata darbe vuracağını belirtti.

2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak?

2021 Kurban bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilerek 11 gün olacağı gündeme geldi. Ancak bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor. Cuma gününde ise izin kullanıp isteyenler tatillerini 11 güne çıkarabilirler. Yıllık izinden 1 gün izin kullanarak 9 günlük Kurban bayramı tatili 11 güne çıkartılabilir.

2021 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak

2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayarak 23 Temmuz'a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil olacak. Vatandaşlar 4,5 gün resmi tatil yapacak. Kamuya ise 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü çalışanlar işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

2021 yılı resmi tatilleri

Kurban bayramı öncesi ve sonrası resmi tatiller aşağıdaki gibidir;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe

30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 Gün - Pazartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 Gün - Cuma

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olmayacak. Sokağa çıkma yasakları tüm günlerde 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.