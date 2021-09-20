2021 ALES-2 soru ve cevapları | ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR PDF | ALES-2 sınavı 19 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'deki sınav merkezlerinde yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı ALES-2 sınavından sonra adaylar ÖSYM tarafından sor kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 2021 ALES-2 soruları ve cevaplarını açıkladı. Sınav performansını değerlendirmek isteyenler ALES-2 soruları ve cevapları indir seçeneğini araştırmaya başladı.

2021 ALES-2 soru ve cevapları | ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR PDF | ALES-2 sınavı 19 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'deki sınav merkezlerinde yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı ALES-2 sınavından sonra adaylar ÖSYM tarafından sor kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 2021 ALES-2 soruları ve cevaplarını açıkladı. Sınav performansını değerlendirmek isteyenler ALES-2 soruları ve cevapları indir seçeneğini araştırmaya başladı.

19 Eylül Pazar günü b inlerce kişi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar ALES-2 sorları ve cevaplarının açıklanmasını bekledi. ÖSYM çok geçmeden ALES-2 soru kitapçıpı ve cevap anahtarını açıkladı. 150 dakika süren zorlu sınavda adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile kendi performanslarını değerlendirmek isyor.

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u paylaşıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES‘in yapılacağı duyrulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.