17 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

On yedi aylık bebeğin sosyal iletişim ve oyun süresi daha fazla olacaktır. İhtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabilmesi için iyi bir şekilde beslenmesi ve iyi bir şekilde uyumasına dikkat etmeniz gerekir.



Ebeveynler bebeklerinin gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin on yedi aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Bebeğin uyku süresi ve uyku kalitesi zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimini doğrudan etkileyecektir. Çeşitli sebeplerle uykusuz kalan bebeklerin sosyal etkinliklerinde azalma veya öğrenme hızında yavaşlama görülebilir. Bebek 17 aylık olunca, 12-14 saat arası uyuması gerekir. Gece ve gündüz uykuları önceki aylarda olduğu gibi bu ayda da önemlidir. Bebeğiniz düzenli gece uykusuna alıştıysa, gündüz uykusunu 1-1,5 saat aralığında tutabilirsiniz. Bebeğinizin akşamları daha erken uyuyup sabahları daha erken uyanmasını sağlayarak gündüz uyumasını kolay bir hale getirebilirsiniz.

Beslenme düzeni

Bebeğinizin kemik gelişimini desteklemek için 17 aylık dönemde yeterli miktarda kalsiyum almasına özen göstermelisiniz. Süt, yoğurt ya da peynir gibi besin yedirerek bebeğin kemik gelişimine destek verebilirsiniz. Eğer bebeğiniz anne sütü almaya devam ediyorsa kalsiyum için inek sütü kullanmanıza ihtiyaç olmayabilir. Fakat bebeğiniz anne sütünü bıraktıysa ve inek sütü alerjisi varsa kalsiyum ihtiyacını yeşil yapraklı sebzeler, tofu, keten tohumu gibi besinlerle karşılayabilirsiniz.

Fiziksel gelişim

Bebeğiniz 1,5 yaşına yaklaşırken ince motor becerileri artacaktır. Kalem veya kaşık gibi parmak kontrolü gerektiren nesneleri daha rahat tutmaya başlayacaktır. 17 aylık bebek rahat bir şekilde yürüyebildiği gibi, koşarken de denge sorunu yaşamayacaktır. Kaba motor becerileri geliştiği için, sandalyeye oturabilir veya yerden rahat bir şekilde kalkabilir.

Sosyal gelişim

Bebeğinizin fiziksel olarak aktif olması ve dil gelişiminin ilerlemesi sosyal becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. 17. ayda bebeğiniz öğrendiği yeni kelimeleri kullanarak cümle kurmaya başlayabilir. Öğrendiği kelimeleri anlaşılır şekilde söyleyebilir. Kelimelerin anlamlarını da anlamaya başlayacaktır. Dil gelişimi, sosyal becerileri olumlu yönde etkilediği için, 17 aylık bebeğinizle sık sık konuşmanız gerekir. Konuşmasını teşvik etmek, yeni cümleler kurmasını sağlamak ve daha fazla kelime öğrenmesi için sözlü iletişim kurmaya önem vermeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.