16 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

On altı aylık bebekler yürüme, koşma, el ve ayaklarıyla top oynama veya kalem kullanmaya başlama gibi becerileri kazanabilir. Daha iyi bir şekilde iletişim kurmaya ve kişilik özelliklerini ortaya koymayı sürdürür.



Anne ve babalar bebeklerinin gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini merak eder. Gelin on altı aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

16 aylık bebeğin günde 12-14 saat arası uyuması gerekir. Gelişim hızı ve fiziksel aktivitesine bağlı olarak, uyku süresi ve düzeni değişiklik gösterebilir. Bazı bebekler, gece uykusuna dalmakta veya kesintisiz bir şekilde uyumakta zorlanabilir. Bazı bebekler ise gündüz uyumayı reddedebilir. Bebeğinizin fiziksel ve sosyal gelişiminin desteklenebilmesi için gündüz ve gece uykusu oldukça önemlidir. Gece uykusunu alamayan veya gündüz uyumayan bebekler, gün içerisinde huysuz davranışler sergileyebilir. Bebeğin gelişimini desteklemek için uyku süresine dikkat etmek gerekir. Fakat bebeği zorla uyutmaya çalışmak doğru olmayacaktır. Bebeğin uykusunun gelmesi için yorulmasını sağlayacak etkinlikleri artırabilirsiniz.

Beslenme düzeni

16 aylık bebeklerin yedikleri ana ve ara öğünlerin besleyici ve zengin olması gerekir. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyebilmek için ana öğünler kadar ara öğünlere de dikkat etmek gerekir. Bebek bu dönemde iştahsız olabilir veya tek yönlü beslenmek isteyebilir. Sevdiği gıdalara ağırlık vermeniz gelişimini olumsuz etkileyebilir.

16 aylık dönemde protein, vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmek gerekir. Fakat temel aminoasitlerin alınması da mühimdir. Ana öğünlerde mevsim sebzeleriyle yapılmış yemekler, protein içeren bakliyatlar veya hayvansal gıdaları vermeyi tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde ise bebeğinizin yoğurt, süt, meyve gibi yiyeceklerle beslemeniz enerji seviyesinin yükselmesini sağlayacak ve fiziksel gelişimine hız kazandıracaktır.

Fiziksel gelişim

16 aylık bebek dengede durma ve yürüme konusunda neredeyse hiçbir problem yaşamaz. Bu dönemde bebek koşmaya başlayabilir. Koltuğa veya yatağına tırmanma veya yüksek bir yerden aşağıya inme konusunda oldukça başarılıdır. Bebeğin fiziksel gelişim süreci beslenme ve uyku ile doğrudan ilgilidir. Bebek iyi besleniyorsa ve yeteri kadar uyuyorsa fiziksel açıdan son derece aktif ve enerjik olacaktır. Fiziksel aktivitelere odaklanan oyunlar oynamanız gerekir. Birlikte yürüyüşe çıkmak, top oynamak veya spor yapmak bebeğin hem eğlenmesini hem de fiziksel becerilerini artırmasını sağlayacaktır.

Sosyal gelişim

Birçok uzman bebeklerin kişilik özelliklerinin 0-5 yaş arasında oluştuğunu söylüyor. Bebeğin sosyal becerilerini geliştirmesi için insanlarla sık iletişim kurması ve özgüven duygusunun oluşması gerekir. Bebeğin size güvenmesini sağlamak için verdiğiniz sözleri tutmaya dikkat etmelisiniz. Küçük sorumluluklar erken çocukluk döneminde özgüven duygusunu destekleyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.