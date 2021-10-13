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TIMETURK / GENEL / 15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 15 Ekim (bugün) kimin maçı var? 15-16-17 Ekim maçları

15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 15 Ekim (bugün) kimin maçı var? 15-16-17 Ekim maçları

Süper Lig 9. hafta mücadeleleri 15 Ekim'de yapılacak karşılaşmalarla başlıyor. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Milli Takım maçları oynandığı için Süper Lig'e bir hafta ara verilmişti. Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Peki 15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 15 Ekim (bugün) kimin maçı var? 15-16-17 Ekim maçları neler?

1 Gün Önce
2021-10-13 11:31:29
15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 15 Ekim (bugün) kimin maçı var? 15-16-17 Ekim maçları

Süper Lig 9. hafta mücadeleleri 15 Ekim'de yapılacak karşılaşmalarla başlıyor. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Milli Takım maçları oynandığı için Süper Lig'e bir hafta ara verilmişti. Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Peki 15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 15 Ekim (bugün) kimin maçı var? 15-16-17 Ekim maçları neler?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Süper Lig'de son haftalarda yaşadıoğı puan kayıpları ile liderliği Fenerbahçe'ye devreden Beşiktaş 15 Ekim'de Medipol Başakşahir ile deplasmanda karşılacaşak. İşte 15 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar ve 9. hafta fikstürü...

15 Ekim Cuma hangi takımın maçı var?

15 Ekim Cuma 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var?

16 Ekim Cumartesi 13:30 GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16 Ekim Cumartesi 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
16 Ekim Cumartesi 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?

17 Ekim Pazar 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
17 Ekim Pazar 16:00 GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17 Ekim Pazar 16:00 ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17 Ekim Pazar 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?

18 Ekim Pazartes 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
18 Ekim Pazartes 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Süper Lig puan durumu

1.FENERBAHÇE A.Ş. 19
2.TRABZONSPOR A.Ş. 18
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 17
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 16
5.ALTAY 15
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14
8.GALATASARAY A.Ş. 14
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 14
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6
16.KASIMPAŞA A.Ş. 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6
18.GÖZTEPE A.Ş. 5
19.GZT GİRESUNSPOR 5
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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