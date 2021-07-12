Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında yerdeki arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 1 Temmuz'dan itibaren eğlence yeri ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor. Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç bir kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi, endişeyle izledi.