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Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında yerdeki arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 1 Temmuz'dan itibaren eğlence yeri ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor. Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç bir kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi, endişeyle izledi.

2021-07-12 14:46:17
Salamura bidonundan tarihi eser çıktı!

Salamura bidonundan tarihi eser çıktı!

Ardahan'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi. Manisa'dan Ardahan'a otobüsle tarihi eser gönderildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu otobüsün bagajında arama yaptı. Aramada yaprak salamurası bidonuna gizlenen, poşet içinde 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede eserlerin Demir ve Orta Çağ dönemine ait olduğu bildirildi.
İtalya'da şampiyonluk coşkusu

İtalya'da şampiyonluk coşkusu

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı
Kadıköy’de kiliseye saygısızlık

Kadıköy’de kiliseye saygısızlık

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üstüne çıkan bazı kişiler, müzik eşliğinde oynadı. Kiliseye saygısızlık tepkilere neden oldu.
Müthiş buluş! Artık evraklarınızın üzerine çay dökebileceksiniz

Müthiş buluş! Artık evraklarınızın üzerine çay dökebileceksiniz

Avustralyalı bir şirket, taşı öğüterek kağıt üretmeyi başarmış ve bu kağıt yıkandıktan sonra kullanılmaya devam ediyor. Böylece ağaçlar kesilmiyor ve de tüm üretim süreci doğayı kirletmiyor.
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