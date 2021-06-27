Gençlerden Kılıçdaroğlu'na: 'Özür dile'

Türkiye-Katar arasında yapılan 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolü üzerinden bazı haber sitelerinin paylaştığı ‘Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi’ haberinin asılsız çıkması nedeniyle söz konusu haber siteleri ve haberi paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyada büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız olduğu ortaya çıkan haberle ilgili Twitter hesabından 'Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!' ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunmuştu. Haberin yalan olduğu ortaya çıkması üzerine sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özür dilemesi için üst üse peşe tweetler atılmaya başlandı. Binlerce kullanıcı, #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundan özür dilemesini istedi.