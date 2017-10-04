Gençlerbirliği'ne 'Mısırlı' marşı

04.10.2017 13:19:17

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, Gençlerbirliği'ne marş yazacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Karahan, ilki Tetos Demetriades tarafından seslendirilen, duayen sanatçı Zeki Müren ile Türkçe'ye uyarlanan "Mısırlı" şarkısının, "Pulp Fiction" (Ucuz Roman) filminde kullanılan versiyonuna söz yazarak Gençlerbirliği Marşı'nı hazırlayacak.

Sanat güneşi Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını seslendirmek üzere Ankara'da bulunan Murat Karahan yönetmenliğindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Ankara konseri öncesinde başkent kulübünün sosyal medya ekibiyle buluşarak, Gençlerbirliği Marşı'nın oluşturulmasını sağlayacak.

Orjinal adı "Misirlou" olan ve ilk kez Tetos Demetriades tarafından 1927'de "Rebetika" tarzında seslendirilen şarkı, 1950'li yıllarda, Suat Sayın'ın sözleri ve Zeki Müren'in yorumuyla, "Yaralı Gönül" adıyla Türkçe'ye uyarlandı. Bu enstrümantal parça, 1994'te Quentin Tarantino'nun "Pulp Fiction" adlı filminde kullanıldı.