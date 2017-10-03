Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı

03.10.2017 21:36:12

Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayan Genç Erkekler Boks Milli Takımı, 21-28 Ekim'de Antalya'da yapılacak şampiyonaya katılacak.

Başantrenör Gürkan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını belirtti.

Kondisyon ve teknik çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Sönmez, şunları söyledi:

"Eksiklikleri gideriyoruz. Daha sonra çabukluk antrenmanlarımız olacak. Bu, Avrupa Boks Şampiyonası öncesi son kampımız. Takımımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok başarı aldı. Bu şampiyonada da başarılarımıza başarı katacağız. İyi hazırlanıyoruz. Türkiye'de Avrupa Şampiyonası'nın olması bizim için çok önemli. İnşallah madalya sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Takımımız dünyanın en başarılı takımlarından birisi. Takımımızı dünya tanıyor. Takımımızda dünya ve avrupa şampiyonları var. İyi bir çalışma ortamımız var. Gençlik ve Spor Bakanımız ile federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."

Milli takımın Kastamonu kampı 12 Ekim'de sona erecek.