Genç kız, köpeklerini kurtarmak için ayı ile dövüştü!
ABD’nin California eyaletinde genç bir kız, evinin arka bahçesindeki duvarın üzerine çıkan anne ayıyı çıplak elleri ile iterek duvarın diğer tarafına düşürdü.17 yaşındaki genç kız Hailey Morinico, arka bahçesinde köpeklerine göz diken ayıyı gördüğünde gözünü kırpmadan ayıdan köpeklerini kurtardı. Araştırmalara göre Californiya’da ayı nüfusu ise son yirmi yılda ciddi yükseliş kaydetti. 1980’lerin başında tahmini 10 bin olan ayı nüfusu günümüzde 30 bine yükseldiği tahmin ediliyor.