Gelini almaya böyle gitti

Erzurum'da yaşayan Ahmet Yüce, hayatını birleştirdiği Büşra Yüce’yi almaya, gelin aracı olarak süsleyip çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti. Çekicinin üzerindeki off-road aracında gelin ve damadı görenler, şaşkınlık yaşadı. Esnaf Ahmet Yüce (36), Giresun'da yaşayan akrabası Büşra Yüce (28) ile hayatını birleştirdi. Ejder Off- Road ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan Yüce, gelin aracı için ilginç bir tercihte bulundu. Süslediği 4x4 off-road aracını çekiciye yükleyen Yüce, gelin Büşra Yüce’nin bulunduğu merkez Palandöken ilçesine gitti. Birlikte çekicinin üzerindeki off-road aracına binen Büşra Yüce ile Ahmet Yüce, evlerine doğru yola çıktı. Çift, yoldan geçenlerin meraklı bakışları arasında merkez Aziziye ilçesindeki evlerine gitti.