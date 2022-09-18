Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. İl Başkanı Şahin, Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İşte detaylar…

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye gelerek açılış konuşmasını yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin; "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

T24'ün aktardığına göre, Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partilileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.