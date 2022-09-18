DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2607 ₺

EURO

18,2910 ₺

ALTIN

983,47 ₺

BİST

3.377,33 ₺

Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu. İl Başkanı Şahin, Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İşte detaylar…

2022-09-18 20:38:06

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye gelerek açılış konuşmasını yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin; "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

T24'ün aktardığına göre, Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partilileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.

LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı

LGBT karşıtı yürüyüşte bir grup LGBT’li yuhalanarak uzaklaştırıldı

Bugün Saraçhane’de düzenlenen LGBT karşıtı miting sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe LGBT’li bir grup da karşıt olarak katılmak istedi ancak polis tarafından uzaklaştırıldı. Yürüyüş yapan vatandaşlar ise gökkuşağı renkli bayrak taşıyan LGBT’li grubu yuhaladı.
Putin, İbrahim Kalın’ın sarılmasına anlam veremedi

Putin, İbrahim Kalın’ın sarılmasına anlam veremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği sırasında Putin ile görüşme yapıldığı zaman, İbrahim Kalın’ın bir kişiyle sarılmasını Putin’in dikkatini çekti. Hareketleriyle bu duruma anlam veremediğini gösteren Putin’in videosu gündem oldu.
LGBT karşıtı eyleme müzik tepkisi

LGBT karşıtı eyleme müzik tepkisi

LGBTİ karşıtı etkinliğe katılanlar, etkinlikte müzik çalınmasına tepki gösterdi.
Erdoğan'ı böyle tanıttı: Dünyanın en iyi başkanı

Erdoğan'ı böyle tanıttı: Dünyanın en iyi başkanı

Recep Tayyip Erdoğan ile öz çekim yapan Burkina Faso’lu bisikletçi Michael, 'Dünyadaki en iyi Cumhurbaşkanı' dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş