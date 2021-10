The Guardian, Burak İnce için "Son zamanlarda Türkiye'de yetişen en önemli yetenek. Şimdiden birçok takımı peşine taktı ve her an yeni takımı için imza atabilir. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen takımının ilk 11 oyuncusu konumunda." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Hüseyin Eroğlu'nun da "Yakında Real Madrid seviyesinde olacak" sözlerine yer verildi.