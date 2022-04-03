Geçmişteki acıların yükünden nasıl kurtuluruz?

Geçmiş travmalarımızın sürmesi nelere yol açar dersek eğer bir düşünelim. Bir kadın, çocukken ailesi tarafından hiçbir şekilde güven, sıcaklık, yakınlık duygularını alamadı. İleriki yaşantısında karşısına çıkan eşi de aynı aile figürleri gibi sevgisiz, ilgisiz biriydi. Hatta belli bir süre sonra eşinin kendisini aldattığını öğrendiği için çocuğunu da alarak yalnız bir şekilde ayakta durmaya çalışırken hem çalıştı hem de çocuğuna bakmaya başladı. Hayat onun için böyle devam ederken hayatta hiç sevilmediğini, tüm kötü şeylerin onun başına geldiğini, hiçbir zaman iyi duygular yaşayamayacağını düşünüyordu. Tek başına kalmıştı, ki hep yalnızdı bu artık onun kötü, talihsiz şansıydı onun için. Bu durum hayatını öyle etkiliyordu ki, ne sağlıklı duygusal ilişkiler kurabiliyordu ne de sağlıklı arkadaşlıkları vardı. Şimdi bu travmaların en kötü etkisini kim yaşamakta sizce? Tabii ki bu durumun içinde olan kişi. Bu kadar zorlu yaşantı sonucunda bu akışa kapılmayı, kişi istemsiz bile olsa aslında kendi tercihleriyle seçiyor. Tabi ki yaşanılanlar çok zor ve acı...