Geçmişteki acıların yükünden nasıl kurtuluruz?

Geçmişte yaşanılan acı olaylarla baş edebilmek kimse için kolay değil. Bazen kişi öyle acılar yaşar ki insan, bu acı olaylardan sonra asla başına iyi olaylar geleceğini ve bir daha iyi olabileceğini, iyi şeyleri hak ettiğini düşünemez. Geçmişinizden "Ailem beni hiç sevmedi, hiç değer vermedi, hiç öpmedi veya hiç sarılmadı" gibi cümlelerin yüklerini sırtınızda taşıyor olabilirsiniz. Geçmişi bu ve benzeri travmalarla dolu birçok kişinin hayatına küsmesi, geleceğe dair umut beslememesi sıklıkla yaşanan bir durum olmaktadır. Sevilmediniz, çok acılar çektiniz... Duygusal olarak her anlamda aileniz tarafından yoksun bırakıldınız. Peki bu olumsuz yaşantılar size ne öğretti? Şimdi sizinle birlikte bu olumsuzluklara bir de bu açıdan bakalım. Bu olumsuz yaşantılar, kendi başınıza ayakta durmayı, aile olabilmeyi, sevginin ne kadar gerekli bir duygu olduğunu, güçlü olmayı yaşamınıza kattı belki de... Geçmişi geri kalan zamanda bırakıp, size öğrettikleriyle hayatta ilerlerseniz, açılan bu yeni pencere ile birlikte yaşamınız dönüşüm göstermeye başlayacaktır. Kendinizi acıların mağduru rolünden sıyırıp hayatınızda ve çevrenizde değişiklik yapmaya başladıkça hayatınızı güzelleştirmenin gücünün aslına ta içinizde olduğunu görmeye başlayacaksınız.