Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir

Gebelik ile östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonlarının, vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşeme oluşmasına ve kasların eskisinden daha zayıf olmasına neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, bel, sırt ve bacaklarda ağrıların çoğalabileceğini ve bu hormon seviyelerinin yükselmesi ile kalça ağrılarının da artabileceğini belirtti. DOĞRU UYUMA POZİSYONU ÖNEMLİ Gebelikte alınan kiloların ağrı şikayetlerinin artmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Yiğit Erdağ, “Anne adaylarını en çok zorlayan durumlardan biri de rahat bir uyku pozisyonu bulamamaktır. Gebelikte yan yatış pozisyonu, en sağlıklı uyku pozisyonu olmakla birlikte hamileler için çok da konforlu bir seçenek değildir. Fakat uyurken sağ yana veya sırt üstü yatmak, önemli ana damarlar üzerine baskı oluşturacağından dolayı rahme ve bebeğe giden kan miktarının azalmasına yol açarken sırt ve kalça ağrılarını da tetikleyebilir. D vitamini eksikliği varlığında kemiklerin dayanıklılığı azalacağından ağrı miktarında artış olabilir'' dedi.