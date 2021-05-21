Gazze'nin en büyük kitapçısı Aslim'in hem dükkanı hem hayalleri yıkıldı

İsrail'in Gazze'ye füze saldırıları devam ederken Gazze'nin en büyük kitapçısı olan Shaaban Aslim'in dükkanı yıkıldı. Büyük üzüntü içinde olduğu görülen Aslim, 'Bu dükkan en büyük hayalimdi. Bu dükkanı açmak için aç kaldım, yemedim. Yine de Allah'a şükürler olsun. Kardeşlerimin ve çocuklarımın rızkından kesmiştim. Yine de hamdolsun. Tekrar yapabilir miyim, Allah'tan yardım diliyorum' diye konuştu. Aslim için gofundme.com'da bir yardım hesabı açıldığı duyuruldu: https://www.gofundme.com/f/help-shaaban-aslem-rebuild-his-bookstore