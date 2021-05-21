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Gazze'nin en büyük kitapçısı Aslim'in hem dükkanı hem hayalleri yıkıldı

İsrail'in Gazze'ye füze saldırıları devam ederken Gazze'nin en büyük kitapçısı olan Shaaban Aslim'in dükkanı yıkıldı. Büyük üzüntü içinde olduğu görülen Aslim, 'Bu dükkan en büyük hayalimdi. Bu dükkanı açmak için aç kaldım, yemedim. Yine de Allah'a şükürler olsun. Kardeşlerimin ve çocuklarımın rızkından kesmiştim. Yine de hamdolsun. Tekrar yapabilir miyim, Allah'tan yardım diliyorum' diye konuştu. Aslim için gofundme.com'da bir yardım hesabı açıldığı duyuruldu: https://www.gofundme.com/f/help-shaaban-aslem-rebuild-his-bookstore

2021-05-21 00:06:28
Prof. Dr. Çetiner'den ilginç paylaşım: 'Sonuna kadar izleyiniz...'

Prof. Dr. Çetiner'den ilginç paylaşım: 'Sonuna kadar izleyiniz...'

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Çetiner, sosyal medya hesabından aşı tartışmasına ilişkin bir video paylaşarak, 'Sonuna kadar izleyiniz. Kopyalarını da alınız. Bu tür videolar uzun süre kalmıyor.' uyarısında bulundu
Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'

Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Filistin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada 'Filistin'e Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir.' dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda bina, ev dışından araç ve alt yapı da ağır hasar gördü
İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF, İsrail’in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze’nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL’lik acil yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.
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