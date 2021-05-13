Gazze'de İsrail zulmü sürüyor

Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla tamamladı. İHH, Ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi.