DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti
ABD, BM Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıktı
Radyoterapi çözüm mü?
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
İki arada bir 'adada'
Beyaz Ev Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı
İsrail'e bir şok daha: Lübnan'dan roket saldırısı
Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı
İslam İşbirliği Teşkilatı pazar günü toplanacak
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı
Ramazan davulcusuna dokunmanın dayanılmaz hafifliği
Dilsiz şeytanlar ile dinsiz şeytanlar ittifakı
Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu
İskoçya'da halk, Ramazan Bayramı'nda 2 Müslüman mültecinin sınır dışı edilmesini önlemeye çalışıyor

Gazze'de İsrail zulmü sürüyor

Gazze'de İsrail zulmü sürüyor. İsrail düzenlediği hava saldıryılarında çok sayıda Filisitinli hayatını kaybetti.

2021-05-13 23:46:12
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla tamamladı. İHH, Ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi.
İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail güçlerini taşıyan otobüs HAMAS'ın füze taarruzu esnasında yol kenarına çekildi. İsrailli askerlerin korkudan yol kenarına yattığı görüldü.
Hamas Drone kullanmaya başladı

Hamas Drone kullanmaya başladı

Hamas Drone kullanmaya başladı
Filistinlilerden Lod şehrinde demiryolu hattına operasyon

Filistinlilerden Lod şehrinde demiryolu hattına operasyon

Filistinliler, Lod şehrinde demiryolu hattına saldırdı. Tel Aviv'e giden demiryolları kapatıldı
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan