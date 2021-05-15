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Gazze'de 7 şehit daha!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu

2021-05-15 14:54:59
'Aaa.. görebiliyorum!..'

'Aaa.. görebiliyorum!..'

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Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark ettiAbluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.
El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır

El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır

Filistinli direnişçiler İsrail’in saldırılarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Nablus’ta açıklama yapan El Fetih’in silahlı kanadı, İsrail'i uyararak, “Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır” dedi. Öte yandan İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı.
İsrail polisi Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

İsrail polisi Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir genci darp ederek tutukladı
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