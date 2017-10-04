Gazişehir Gaziantep, Sözeri yönetiminde çalıştı
04.10.2017 21:52:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin sekizinci haftasında Akın Çorap Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin sekizinci haftasında Akın Çorap Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, göreve yeni getirilen teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Antrenman öncesinde yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Ömer Şahin, Settar Konukoğlu, Yusuf Demsoy, Murat Güneri ve Ayşen Ahi, teknik direktör Sözeri'yi ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.