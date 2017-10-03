Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile anlaştı

03.10.2017 23:40:41

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sözeri'nin yarın Gaziantep'e gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtilen açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erkan Sözeri'ye hoş geldin der, kulübümüz altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz." ifadeleri kullanıldı.

