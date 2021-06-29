Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi

Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtulduGaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve bir market çalışanı kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.