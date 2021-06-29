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Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi

Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtulduGaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve bir market çalışanı kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

2021-06-29 10:23:58
Ronaldo zıplamıyor, uçuyor

Ronaldo zıplamıyor, uçuyor

EURO2020 Futbol Şampiyonası'nda yüksek toplara sıçrama performansını koruyan Portekizli futbolcu Christiano Ronaldo'nun neredeyse iki adam boyu sıçrayışları konuşulmaya devam ediyor. 2019'da YouTube kanalı F2Freestylers, Ronaldo'nun ulaştığı yüksekliğe zıplayana 1000 Sterlin ödül teklif etmişti. Ronaldo, Real Madrid forması giydiği 2013 yılında Manchester United'la oynadığı maçta 2.65 metre yüksekliğe zıplamıştı.
Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı

Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı

Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.
Eski eşini dövdü, engel olmak isteyenleri de darbetti

Eski eşini dövdü, engel olmak isteyenleri de darbetti

Manisa’nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan biri kadın 2 kişi E.Ç.'nin saldırısına uğradı. 3 kişinin darbedildiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bu araç ile bir ağacı kesmeye gerek kalmadan başka yere taşımak mümkün

Bu araç ile bir ağacı kesmeye gerek kalmadan başka yere taşımak mümkün

Videoda devasa bir makinenin ağacı kesmeye gerek kalmadan başka bir yere taşındığı görünüyor.
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