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Gaziantep'te 450 suç dosyası bulunan çete çökertildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile 6 kişilik hırsızlık ve gasp çetesi çökertildi. Çetenin 450 suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep'te 450 suç dosyası bulunan çete çökertildi
05.12.2017 13:20:03


Gaziantep İl Jandarma komutanlığı ekipleri, çeşitli tarihlerde 27 farklı ev, iş yeri ve otodan hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı çalışma kapsamında 6 kişilik bir çeteye ulaştı. Düzenlediği operasyon ile şahıslardan 3'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D. ile H.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Y. hakkında adli kontrol kararı alındı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 çete üyesinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

TESPİH KOLEKSİYONU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada ise çalındığı belirlenen tespih koleksiyonları, sporcu lisansları, uluslararası bankalara ait çek koçanları gibi malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerde, 4 adet dizüstü, 1 adet tablet bilgisayar, 16 kişiye ait kredi kartları, 18 sporcu lisansı, 10 adet saat, 4 adet cep telefonu, 3 adet motosiklet ruhsatı, bir adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet mermi, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek, bir adet fotoğraf makinesi, 8 adet kimlik, 5 adet ehliyet, 2 adet uluslararası bankalara ait çek koçanı, 35 adet tespih, 2 adet matkap, 19 adet sırt çantası, 8 adet cüzdan, bir adet pasaport, bir adet CD çalar ve 30 bin TL'lik ziynet eşyası ele geçirildi.

KROKİ HAZIRLADILAR, MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Şebeke üyeleri, jandarmanın günler süren çalışmaları ile belirlendi. Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarından şahısların eşkal bilgilerine ulaştı. Kamera görüntülerinde, yağmurlu havaya rağmen zanlıların hırsızlık yaptıkları görüldü. Zanlıların izini süren ekipler, şahısların yaptıkları hırsızlıkların ardından markete girerek alış veriş yaptıklarını da belirledi.

Öte yandan, gözaltına alınan 3 kişi ve aranan diğer 3 kişinin gasp, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 450 dosyasının bulunduğu öğrenildi.



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