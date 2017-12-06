Gaziantep'in tescillenmiş lezzetleri mozaikte hayat buldu

06.12.2017 10:08:53

Mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, Gaziantep'in tescillenmiş lezzetlerinden lahmacunu sanatına yansıttı.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Gaziantep'in yöresel lezzetleriyle mozaiği birleştiren Sökücü, "Gastromozaik" ismini verdiği çalışmalarıyla kentin turizmini de katkı sağlamaya çalışıyor.

Sökücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in lezzetlerinin yanı sıra mozaikleriyle de ünlü olduğunu belirterek kentin bilinirliğini artırmak istediğini söyledi.

Yurt içinde ve dışında gittiği fuarlarda yaptığı yemek mozaiklerin büyük ilgi gördüğüne değinen Sökücü, "Güzel tepkiler aldım. Daha önce de bu alanda çok çalışmamız oldu. Patlıcan kebabını da yaptım. Gastronomi kenti olduktan sonra bir sürü fuara katıldım. Yemek mozaikleriyle daha çok dikkat çekiyoruz." dedi.

Sökücü, İzmir'de düzenlenecek 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde lahmacunu sergileyeceklerini sözlerine ekledi.