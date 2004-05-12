Gazi Meşal Acil el-Yaver



Iraklı siyasetçi ve inşaat mühendisi Gazi Meşal Acil el-Yaver... Gazi Meşal Acil el-Yaver kimdir? İşte Gazi Meşal Acil el-Yaver'in biyografisi....

Gazi Meşal Acil el-Yaver 11 Mart 1958 tarihinde Musul'da dünyaya geldi. George Washington Üniversitesi'nin bitirdi.

2006'da Saddam Hüseyin'in idam edilmesinden sonra yasal olmayan bir şekilde Irak devlet başkanı oldu. Irak Baas Partisi yönetimini de alan El Yaver Baas Partisi'ni geliştirmek için çaba harcadı. Ancak 2003'te ABD lideri George W. Bush nükleer silah ürettiği gerekçesiyle ülkesini işgal etmeye başladı.

Liderliği ve Baas Partisi devrildi. Saddam'la birlikte Körfez Savaşı sırasında milyonlarca insanı öldürdüğü suçuyla yargılanmaya başladı. 12 Mayıs 2004'te karar verildi ve Saddam Hüseyin'in partisindeki yöneticilerin idamına El Yaver'inse 4 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildi. Ancak 2005'te temyiz mahkemesine gitti ve mahkeme tarafından affedilerek tahliye edildi.

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