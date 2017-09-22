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Akşam
Yeni Akit
Diriliş Postası
Güneş
Haber Türk
Hürriyet
Karar
Milliyet
Milli Gazete
Milat
Ortadoğu
Posta
Sabah
Sözcü
Star
Türkiye
Vatan
Yeni Şafak
Yeni Asya
Yeni Birlik
Yenisöz
Aydınlık
Fanatik
Fotomaç

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