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Gazeteci Cevizoğlu ‘128 milyar dolar' iddiasının kaynağını açıkladı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'nin 128 milyar dolar iddialarının arkasındaki kaynağı açıkladı. CNN Türk'te Gece Görüşü programına konuk olan Cevizoğlu, '128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor.' ifadelerini kullandı.

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23.04.2021 11:52:39
Gazeteci Cevizoğlu ‘128 milyar dolar' iddiasının kaynağını açıkladı

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, CHP'nin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların akıbetine ilişkin sürdürdüğü iddiaların yurt dışı kaynaklı bir iş adamı tarafından ortaya atıldığını iddia etti.

"ESKİDEN TÜRKİYE'DE BANKALARI OLAN BİRİSİ"

128 milyar dolar sözünün yurt dışında olan bir iş adamı tarafından CHP'ye servis edildiğini ifade eden Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama beklediği sonucu alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor."

'KANAL İSTANBUL' TEPKİSİ

Cevizoğlu, daha önce katıldığı bir canlı yayında Kanal İstanbul projesini desteklediğini ifade etmiş, "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm." sözleriyle muhalefetten tepki çekmişti. Muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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