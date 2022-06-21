Ganalı yazar Aidoo: Afrika olmasaydı Batı ne olurdu?

Ganalı yazar, şair, oyun yazarı ve akademisyen Ama Ata Aidoo’nun Afrika ve Batı ilişkileri üzerine yaptığı değerlendirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ama Ata Aidoo kimdir?

Ama Ata Aidoo, (1942) Ganalı bir yazar, şair, oyun yazarı ve akademisyendir. Jerry Rawlings yönetiminde Eğitim Bakanıydı. 2000 yılında Afrikalı kadın yazarların çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek için Mbaasem Vakfı'nı kurdu.

Aidoo, 23 Mart 1942'de Gana'nın Orta Bölgesi'ndeki Saltpond'da doğdu. Megan Behrent, Brown Üniversitesi ve Africa Who's Who's gibi bazı kaynaklar 31 Mart 1940'ta doğduğunu belirtiyor.

Anavatanında yeniden canlanan İngiliz yeni-sömürgeciliği döneminde büyüdü. Büyükbabasının yeni sömürgeciler tarafından öldürülmesi, babasının dikkatini köyün çocuklarını ve ailelerini dönemin tarihi ve olayları hakkında eğitmenin önemine çekti. Bu durum onun köylerinde ilk okulu açmasına yol açtı ve Aidoo'yu yazar olmak istediğine ilk karar verdiği Wesley Kız Lisesi'ne gitmeye teşvik etti.

Ama, 1982'de Geçici Ulusal Savunma Konseyi bünyesinde Eğitim Bakanı olarak atandı. Gana'daki eğitimi herkes için ücretsiz erişilebilir hale getirme hedefine ulaşamayacağını anlayarak 18 ay sonra istifa etti. Irkçılıkğın son liderler tarafından insanları baskı altında tutmanın bir yolu olarak kullanıldığını belirtti. Ülkelerini sevdiklerini iddia eden, ancak gelişmiş dünyada baştan çıkarılan okuryazar Afrikalıları eleştirdi.

ABD'de çalıştı ve burada Stanford Üniversitesi, California'da yaratıcı yazarlık bursu aldı. Ayrıca Gana Üniversitesi Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve Cape Coast Üniversitesi'nde İngilizce öğretim görevlisi olarak görev yaptı ve sonunda orada profesör pozisyonuna yükseldi.

Ayrıca öğretmenlik yapmak ve aylarca yurt dışında yaşamak için çok zaman harcadı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Zimbabve'de yaşadı.

1986'da Londra'da Bogle-L'Ouverture yayınevi için destek grubu tarafından düzenlenen Walter Rodney Visions of Africa konferansını verdi. Aidoo , 1990'ların ortalarında Clinton New York'taki Hamilton College'da çeşitli İngilizce kursları verdi. Halen Brown Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü'nde misafir öğretim üyesidir. (Wikipedia)