Gamze İlgezdi



Gamze İlgezdi, 1969 İstanbul doğdu.



ilk, orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladı.

Üniversite eğitimimi Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yüksek Lisans programıyla bitirdi.



1992'de SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, hekim olarak göreve başladı.

Gamze İlgezdi, hizmet içi eğitim programıyla, çene cerrahisi master eğitimine yollandı.

Bu eğitimin bitiminde 9 yıl ameliyathane bölümünün sorumluluğunu yürüttü.

Aynı yıllarda Kamu-Sen sendikasının üyesiydi ve görev yaptı.



1999-2001 yılları arasında Okmeydanı SSK Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yapan Gamze İlgezdi, 18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi'nden, 2009'da İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı.



Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi'ni kurdu.



Gamze İlgezdi, aynı zamanda profesyonel müzik çalışmaları olduğu için MÜYOBİR üyesi ve Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi sözcüsü oldu.



Gamze İlgezdi, 2011'de Yeditepe Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki Yüksek Lisansını 2013 yılında bitirdi.



2013 yılında Gamze İlgezdi, Siyaset Bilimleri üzerine aynı yıl başladığı doktorayı bu yıl tamamladı.

CHP'nin İstanbul milletvekilidir.

Gamze İlgezdi, Battal İlgezdi ile evli ve bir çocukları var.

Tez konusu “Yerel Demokrasi, Dünya örnekleri, Türkiye Modeli”

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