DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?
İlaç fiyatlarına rekor zam
Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı?
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Elazığ'da okullara yarın da ara verildi
İngiltere'de enflasyon en yüksek seviyede
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt
Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?
Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kripto paralarda balina ne demek?
Airbus, 6 bin yeni personel alacak
20 Ocak Perşembe A101 broşürü | Bu hafta A101 Aldın Aldın ürünleri
Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı?

Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü; 15 araç ağır hasarlı

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

2022-01-19 16:09:05

Malatya'da dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

190120221507438641309

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

190120221508118649272

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor. DHA

Otoyol karla kaplandı! Binlerce kişi mahsur kaldı

Otoyol karla kaplandı! Binlerce kişi mahsur kaldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Beyoğlu'nda makas kazası; trafik felç oldu

Beyoğlu'nda makas kazası; trafik felç oldu

Beyoğlu'nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi.
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş