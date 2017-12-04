Galatasaraylılar Fatih Terim'in evine gitti
Bir grup Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in Tarabya'daki evinin önünde toplanarak 'İmparator geri dön' tezahüratları yaptı. Fatih Terim şunları söyledi: 'Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takımınıza sahip çıkın.'
04.12.2017 23:35:45
Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilginin yankıları devam ediyor.
Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrasında Beşiktaş karşısındaki 3-0'lık mağlubiyette taraftarın sabrını taşırdı.
Bir grup Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evinin önüne gitti. Terim'in evinin önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar "İmparator evine dön" tezahüratları yaptı.
Taraftarlarının seslerine karşılık veren Fatih Terim kapıya çıkarak evinin önüne gelen taraftarlarla konuştu.
Fatih Terim şunları söyledi: "Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takımınıza sahip çıkın."