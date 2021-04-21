Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sport canlı izle | İnternetten Bein Sports 1 canlı izle

Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sport canlı izle | Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle maça motive çıkan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor ise 59 puanla 3. Galatasaray'ın peşinde. Bu zorlu maçı evinde izlemek isteyen taraftarlar da Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sport canlı izleme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Galatasaray Trabzonspor maçını canlı izlemek için iki yöntem bulunuyor. Dev maçı Bein Sprts 1 kanalından Digitürk üyeliği ile izleyebilirsiniz. Ayrıca Galatasaray Trabzonspor maçını internetten de izlemek mümkün. Bunun için de Bein Connect aboneliği olması gerekiyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sport canlı izle | Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle maça motive çıkan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor ise 59 puanla 3. Galatasaray'ın peşinde. Bu zorlu maçı evinde izlemek isteyen taraftarlar da Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sport canlı izleme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Galatasaray Trabzonspor maçını canlı izlemek için iki yöntem bulunuyor. Dev maçı Bein Sprts 1 kanalından Digitürk üyeliği ile izleyebilirsiniz. Ayrıca Galatasaray Trabzonspor maçını internetten de izlemek mümkün. Bunun için de Bein Connect aboneliği olması gerekiyor.

Süper Lig'in 36. haftasında liderlik yarışı için mücadele veren ekiplerin dönüm maçı olabilir. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada altın 3 paun almak isteyen Galatasaray sahasında Trabzonsporu ağırlıyor. Bu zorlu maçta taraftarlar da dev maçı evinden izlemek istiyor.

Süper Lig'in 34. haftasında bir kritik mücadele daha... Galatasaray sahasında Trabzonspor'ü konuk ediyor. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmamak için maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Sahada bırakılacak tek bir puana bile tahammülü yok. Galatasaray Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 4. sırada yer alıyor.Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar maçı kafelerden ya da statdan izleyemeyecek. Maçı izlemek isteyen vatandaşlar Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz izleme nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı.

TAKIMLARIN SÜPER LİGDE'Kİ DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'de 36. haftasında Galatasaray Trabzonspor maçını canlı ve şifresiz izlemek için 2 yöntem bulunuyor.

Televizyon yayını: beIN SPORTS 1

İnternet yayını: beIN Connect

GALATASARAY İLK 11

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

TRABZONSPOR İLK 11

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.