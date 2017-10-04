Galatasaray taraftarından şikayetçi olmadı

04.10.2017 15:02:36

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde üzerine cep telefonu fırlatıldığı gerekçesiyle yapılan yargılamada hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Volkan Demirel ara celsede ifade verdi. Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen Demirel, "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir" dedi.23 Nisan 2017'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'e kale arkasından telefon fırlatan sanığın yargılanmasına geçtiğimiz haftalarda başlanmış, duruşmaya mazeretsiz katılmayan şikayetçi Volkan Demirel hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.Demirel bugün celse arasında avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İstanbul 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren Demirel, "Ben sanıktan şikayetçi değilim. Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu bana isabet etmiştir ancak şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum" dedi.Mahkeme, ifadesinin alınmış olması nedeniyle Demirel hakkındaki zorla getirme kararını kaldırdı.İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aliasker V.'nin sahaya kendisinin kişisel telefonu dışında kullanmadığı başka bir telefon soktuğu ve bu telefonu tribünden kaleci Volkan Demirel'e fırlattığı, telefonun Demirel'in bacağına isabet ettiği belirtilmişti. İddianamede cep telefonunun silahtan sayıldığını bilgisine yer verilirken, sanık hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabakanın bozulması" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 1,5 yıldan 5,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ayrıca sanığa 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti.(Başak Akbulut/İHA)