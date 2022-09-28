Galatasaray'ın transfer sırları burada! Burhan Can Terzi, Timetürk'e flaş açıklamalarda bulundu!

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı hem yorumculuk hem transfer haberleri ile isminden bolca söz ettiren Burhan Can Terzi Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı hem yorumculuk hem transfer haberleri ile isminden bolca söz ettiren Burhan Can Terzi Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu. Röportaj sırasında Galatasaray'ın gelecekte yaşayabileceği kaleci sorunundan takım içi organizasyona birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Timetürk muhabiri Cem Arslan, transfer döneminde Galatasaray'da neler yaşandığını sormasının ardından, birçok önemli ismin çok hızlıca transfer edilmesindeki detayları açıkladı.

Gazetecilik'te transfer haberlerine nasıl herkesten önce ulaşılır? Sorusuna ise hiç kimsenin bilmediği çok önemli anektodlar paylaştı. Burhan Can Terzi kariyeri ile iligli olarak büyük planlarının olduğunu ve yeni kurduğu oluşum ile birlikte çok daha ileriye gitmek istediğini dile getirdi.

Timetürk Youtube kanalında devam eden röportaj serimizin yeni bölüm konuğu Fenerbahçe taraftarının yakından tanıdığı Erdal Vahid olacak. Erdal Vahid'e sormak istediğiniz soruları yorumlarda bize iletebilirsinizi.

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