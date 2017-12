Galatasaray 'Engelleri Aşıyor'

05.12.2017 23:22:06

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Galatasaray, Engelsiz Aslanlar için düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi.Çırağan Palace Kempinski'de "Engelleri Aşıyoruz" başlığı altında düzenlenen geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri eşleriyle birlikte katılırken, gecede Galatasaray A Futbol Takımı, Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri, GSYİAD üyeleri, Galatasaray Camiası'nın önemli isimleri, sanat dünyasından ünlüler yer aldı. Geceye Kenan Doğulu şarkılarıyla, Suat Ateşdağlı ise performansıyla renk kattı."ENGELLERİ AŞIYORUZ"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gecenin açılış konuşmasını yaparken, sözlerine Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'ni kuran rahmetli başkan Özhan Canaydın'ı yad ederek başladı. Başkan Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en köklü, en büyük camiası aynı zamanda en büyük ailesidir. Bu bilinçle; Galatasaray camiası olarak sayısız kez bu tarz birlik ve beraberlik organizasyonlarına imza attık. Bugün siz değerli Galatasaraylıların sayesinde yine engelleri aşıyoruz. Bizleri her zaman gururlandıran, yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarı elde eden Engelsiz Aslanlarımıza vermiş olduğunuz destek büyük gurur verici. Bu gecenin organize edilmesinde birçok kişi aylarca gecesini gündüzüne katarak büyük emek sarf etti. Gerek eşim Mesude Hanım, gerek kızım Neslihan gerekse de yönetim kurulu üyelerimizin eşleri yoğun bir mesai harcayarak bu geceyi Galatasaray Ailesi'ne armağan etti" dedi.ÖZBEK: "TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK KULÜPLER ARASINDA İLK DEFA ENGELLİ SPORUNA YATIRIM YAPAN KULÜP GALATASARAY OLDUGalatasaray Spor Kulübü Üyesi Mesude Özbek ise yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bundan 12 yıl önce, 100. yılımızda rahmetli başkanımız Özhan Canaydın döneminde kuruldu. Türkiye'deki büyük kulüpler arasında ilk defa engelli sporuna yatırım yapan kulüp Galatasarayımız oldu. Takımımız 10 yıl üst üste Türkiye liginde şampiyon oldu, Galatasaray'ın müzesine 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Eurocup, 4'ü kıtalararası dünya şampiyonluğu olmak üzere 10 uluslararası kupa girmesine vesile oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler gününden hemen sonra bu geceyi tertip etme kararı aldık. 'Engelleri Aşıyoruz' ismini verdiğimiz bu gecenin bu haftaya denk gelmesini ben özellikle istedim. Ülkemizdeki 7 milyon engelli vatandaşın umut ışığı olan bu takımın Galatasaray camiasının gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu takım en büyük desteği hak ediyor. Bu geceden elde edilen gelir takımımıza ciddi bir katkı olacak, hem de camiamız olarak kenetlenmiş olacağız. Galatasaray'ımızın bu gibi fırsatlarda hep bir araya gelme ve el ele verme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştığımız bu gecenin organizasyonuna katkı sağlayan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Geceye katılan sevgili Kenan Doğulu ve Suat Ateşdağlı'ya teşekkür ediyor ve bu gecenin Galatasaray'a yakışan bir gelenek olmasını diliyorum" diye konuştu.Engelsiz Aslanlar'ın kaptanı İsmail Ar ise, "Bu güzel geceyi organize eden başta başkanımız Dursun Özbek ve eşi Mesude Hanım olmak üzere yöneticilerimizin eşlerine çok teşekkür ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz takım olarak en büyük teşekkürü Mayıs ayında getireceğimiz kupalarla edeceğiz. İnşallah ocaklar diğer takımların olsun, mayıslar bizim olacak" şeklinde konuştu.Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün eşi Işın Aküzüm, "Bu gece için çok emek harcandı. Her yıl tekrarını, yenilerini yapmak arzusundayız" derken, Ural Aküzüm de "Galatasaray Camiası'nın büyüklüğünü, birlik ve beraberliğini ortaya koyan bir gecedeyiz. Engelsiz Aslanlar'ın yani Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'nin sorumlusuyum. Bu takım çok büyük başarıları kazanıp müzemize 20 kupa getirdi. Bu takım Türkiye'de 7 milyon engelli vatandaşımızın odak noktası ve örnek aldığı bir takımdır. Galatasaray camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum. Camianın tüm kesimleri burada, bu baloya destek oldu. Maddi ve manevi destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Mesude Hanım'a ve yönetim kurulu üyelerimizin eşleri çok önemli katkılar yaptı. Umarım sezon sonunda bu birlik ve beraberliğimizi şampiyonluklarla taçlandırırız" dedi.CENK ERGÜN: "GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR GECE"Galatasaray A Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcularının da tam kadro yer aldığı gecede Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Galatasaray'a yakışan bir gece. Engelsiz Aslanlarımız bizim gurur kaynağımız. Onlar, sadece kulübümüz değil, bütün engelli vatandaşlarımız için misyon üstlendiler. Logomuzu, rengimizi, ismimizi uluslararası arenada en üst düzeye taşıdılar. Umut ışığı oldular. Onların yararına yapılan bir gece. Biz de teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelen desteği onlar için her zaman yapacağız. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.İNCESU: "EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Gecenin ev sahiplerinden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise, "Uzun zamandır bu geceyi planlıyorduk. Başkanımız ile projelerimiz için görüşürken Galatasaray'a anlam katacak, farkındalık olacak proje düşünmüştük. Mükemmel bir organizasyonla Galatasaray'ın değerlerinin bir araya gelmesini istedik. 100. yılda kurulup, 12 yıl boyunca hem Türkiye'nin hem dünyanın bakış açısını değiştiren tekerlekli sandalye basketboluna ve farkındalığa dikkat çekmek istedik. Bunu önemseyen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eşi Mesude Hanım, kızı Neslihan Hanım'a projeyi sunduk. Sağ olsunlar her toplantıya katıldılar. Bizim işlerimizden dolayı katılamadığımız toplantılarda bile yer aldılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin eşleri ki onları melek aslanlar olarak adlandırıyorum. İnanılmaz çaba sarfettiler. Tüm emeği geçen profesyonellerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza, eşlerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. 12 yılda, bu işin başındaki ve Galatasaray'ın görevlendirdiği insan olarak söylüyorum, 2005 öncesi ve şimdiki arasında uçurum var. Bunu Galatasaray sağladı. Dünyadaki engelliler adına Galatasaray'ımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.