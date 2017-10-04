Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
04.10.2017 16:42:07
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda ve sahada çalıştıkları belirtildi.
İdmanın ilk bölümünde, salonda kuvvete dayalı çalışmalar yapıldığı, ikinci bölümde ise sahada dayanıklılığı artırıcı koşular üzerinde durulduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kadrolarına davet edilen Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.