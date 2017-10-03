Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

03.10.2017 22:32:17

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Pas ve top kapma çalışması ile devam eden idman, dar alandaki çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli katılmadı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.