Avrupa futbolunu ilgilendiren çok kritik bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası Galatasaray'ında Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı iddia edildi. Peki Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'nde var mı? Türkiye'den Avrupa Süper Ligi'ne hangi takım katılacak?

Avrupa futbolunu ilgilendiren çok kritik bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrası Galatasaray'ında Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı iddia edildi. Peki Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'nde var mı? Türkiye'den Avrupa Süper Ligi'ne hangi takım katılacak?

Avrupa Süper Ligi için anlaşma sağlandı. Real Madrid başkanı Real Madrid Başkanı Florentino Perez önderliğinde başlatılan süreç Avrupa Süper Ligi'nin kurulması ile sonlandı. Avrupa Süper Ligi'nin Başkanlığı'na ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi. Türkiye'den de Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılacağı iddia edildi. peki Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'nde var mı?

Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı sorusunu yanıtladı. Cengiz açıklamasında şunlaı söyledi: “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz."

Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'nde var mı?

Avrupa Süper Ligi'nde şu ana kadar Türk takımın katılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için Avrupa Süper Ligi'ne katılma teklifi bulunmuyor.

Türkiye'den Avrupa Süper Ligi'ne hangi takım katılacak?

Türkiye'den Avrupa Süper Ligi'nde yer alacak takım bulunmuyor. Organizasyonun ilerleyen zamanlarında Türkiye'den de takımları Avrupa Süper Ligi'nde görebiliriz.

Milli takımda forma giyemeyecekler

Çünkü yaptırım kararları gereği Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcular, UEFA ve FIFA organizasyonlarında, dolayısıyla bu yaz düzenlenecek EURO 2020'de forma giyemeyecekler. Böyle bir durum uygulamaya konursa ve milli takım oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak şu anki takımlarında oynamaya devam ederse turnuvada forma giyemeyecekler.

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi'nde 12 takım yer alıyor. Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter ve Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid Avrupa Süper Ligi'nde yer alıyor. Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.