Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

06.12.2017 00:58:23

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D grupları, yapılan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırayı alan Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, son hafta maçı öncesi G Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu. Siyah-beyazlıların, bir diğer muhtemel rakibi ise H Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid.





- Bayern Münih galibiyetle bitirdi





FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede son 16 turuna kalmayı garantileyen iki takımdan B Grubu'nun lideri Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.

Alman temsilcisi, ilk yarıyı Robert Lewandowski ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Kylian Mbappe'nin attığı gole, ev sahibi ekip Tolisso ile yanıt verdi: 3-1.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Bayern Münih, rakibine gruptaki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Son 4 yılda 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Atletico Madrid, C Grubu'ndaki son maçında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve grubu üçüncü sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:



A Grubu:

Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre): 0-2

Takımlar O G B M A Y Av P Manchester United 6 5 0 1 12 3 9 15 Basel 6 4 0 2 11 5 6 12 CSKA Moskova 6 3 0 3 8 10 -2 9 Benfica 6 0 0 6 1 14 -13 0







B Grubu:

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika): 0-1



Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1





Takımlar O G B M A Y Av P Paris Saint-Germain 6 5 0 1 25 4 21 15 Bayern Münih 6 5 0 1 13 6 7 15 Celtic 6 1 0 5 5 18 -13 3 Anderlecht 6 1 0 5 2 17 -15 3





C Grubu:

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0



Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1





Takımlar O G B M A Y Av P Roma 6 3 2 1 9 6 3 11 Chelsea 6 3 2 1 16 8 8 11 Atletico Madrid 6 1 4 1 5 4 1 7 Karabağ 6 0 2 4 2 14 -12 2







D Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya): 0-2



Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-0





Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 6 4 2 0 9 1 8 14 Juventus 6 3 2 1 7 5 2 11 Sporting Lizbon 6 2 1 3 8 9 -1 7 Olympiakos 6 0 1 5 4 13 -9 1