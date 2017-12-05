Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Dört grupta tamamlanan maçlar sonunda Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kaldı
Gruplarda 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kaldı.
Gruplarında ikinci sırayı alan Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, son hafta maçı öncesi G Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu. Siyah-beyazlıların, bir diğer muhtemel rakibi ise H Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid.
- Bayern Münih galibiyetle bitirdi
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede son 16 turuna kalmayı garantileyen iki takımdan B Grubu'nun lideri Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Alman temsilcisi, ilk yarıyı Robert Lewandowski ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Kylian Mbappe'nin attığı gole, ev sahibi ekip Tolisso ile yanıt verdi: 3-1.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Bayern Münih, rakibine gruptaki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Son 4 yılda 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Atletico Madrid, C Grubu'ndaki son maçında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve grubu üçüncü sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu:
Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre): 0-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Manchester United
|6
|5
|0
|1
|12
|3
|9
|15
|Basel
|6
|4
|0
|2
|11
|5
|6
|12
|CSKA Moskova
|6
|3
|0
|3
|8
|10
|-2
|9
|Benfica
|6
|0
|0
|6
|1
|14
|-13
|0
B Grubu:
Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Paris Saint-Germain
|6
|5
|0
|1
|25
|4
|21
|15
|Bayern Münih
|6
|5
|0
|1
|13
|6
|7
|15
|Celtic
|6
|1
|0
|5
|5
|18
|-13
|3
|Anderlecht
|6
|1
|0
|5
|2
|17
|-15
|3
C Grubu:
Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Roma
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|3
|11
|Chelsea
|6
|3
|2
|1
|16
|8
|8
|11
|Atletico Madrid
|6
|1
|4
|1
|5
|4
|1
|7
|Karabağ
|6
|0
|2
|4
|2
|14
|-12
|2
D Grubu:
Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya): 0-2
Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Barcelona
|6
|4
|2
|0
|9
|1
|8
|14
|Juventus
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|2
|11
|Sporting Lizbon
|6
|2
|1
|3
|8
|9
|-1
|7
|Olympiakos
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|-9
|1