Futbol: UEFA Avrupa Ligi

06.12.2017 10:10:44

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit'ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.



C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

Ligde 6. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

21.00 Slavia Prag (Çekya) - Astana (Kazakistan)

21.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.00 Young Boys (İsviçre) - Skenderbeu (Arnavutluk)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

21.00 Medipol Başakşehir - Braga (Portekiz)

21.00 Hoffenheim (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Milan (İtalya)

21.00 Austria Wien (Avusturya) - AEK (Yunanistan)

21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Everton (İngiltere)

21.00 Atalanta (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sheriff (Moldova)

21.00 Zlin (Çekya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.05 FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre)

23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.05 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)

23.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya)

23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor

23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç)

23.05 Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.05 Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa)

23.05 Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya)

23.05 Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya)

23.05 Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç)







